Gonçalo Freitas, Marco Henriques, Jorge Matias , Pedro Silva , Sérgio Russo receberam a Bíblia entregue pela União de Veteranos de Almeirim. Sempre que entra um elemento novo no UVA no jantar de natal do ano seguinte é entregue um quadro com uns versos que a UVA considera a “Bíblia” do veterano.

É a maneira de formalizar a entrada desse elemento no UVA.