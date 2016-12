Árbitros trocam equipamento pelo fato de Pai Natal (vídeo)

Foi no passado dia 10 de Dezembro que a família do Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo juntou-se num jantar de confraternização natalícia, no conceituado espaço do Moinho de Vento. Foi uma noite muito agradável para todos, onde pudemos contar coma presença de dirigentes, árbitros e familiares.



O Núcleo realizou-se mais uma sessão/formação “O poder antioxidante da nutrição desportiva” com a oradora Marisa Carreira: enfermeira com formação na área desportiva e nutrição ortomolecular e Rita Carreira: médica dentista, formada em nutrição ortomolecular, formadora oficial Nutrilite, que através dos seus conhecimentos deixaram-nos um excelente contributo.