Torneio devolve ambiente de festa no andebol em Almeirim (galeria)

Chegou ao fim, no domingo, a terceira edição do Torneio de Andebol organizado pela Associação 20 km de Almeirim.

No final do torneio foram entregues os prémios de reconhecimento a:

– Federação de Andebol de Portugal, Associação de Andebol de Santarém, Presidente da Associação 20 Km de Almeirim – Domingos Martins, Associação de Andebol de Lisboa

Classificações

Infantis femininos

5º classificado – Cruz Malta Andebol Clube

4º classificado – Sociedade Instrução Musical Porto Salvo (B)

3º classificado – Associação 20 Kms Almeirim

2º classificado – Sociedade Instrução Musical Porto Salvo (A)

1º classificado – Clube Desportivo da Escola Secundaria Gil Eanes

Infantis masculinos

8º classificado – 3 A – Associação de Andebol de Almeirim

7º classificado – Núcleo Antigos Amigos do Liceu Passos Manuel (B)

6º classificado – Clube Futebol Sassoeiros

5º classificado – Associação Desportiva Sanjoanense/ Mais Òptica

4º classificado – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL BENAVENTE

3º classificado – Grupo Desportivo Recreativo Quinta Nova

2º classificado – Andebol Clube Costa Doiro

1º classificado – Núcleo Antigos Amigos do Liceu Passos Manuel (A)

Iniciados femininos

4º classificado – Clube Andebol Salvaterra Magos

3º classificado – Núcleo Antigos Amigos do Liceu Passos Manuel

2º classificado – Grupo Desportivo Recreativo Quinta Nova

1º classificado – Clube Desportivo da Escola Secundaria Gil Eanes

Iniciados masculinos

4º classificado – Cruz Malta Andebol Clube

3º classificado – Centro Desportivo Cultural Santana

2º classificado – Andebol Clube Costa Doiro

1º classificado – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL BENAVENTE

Juvenis femininos

4º classificado – Clube Desportivo da Escola Secundaria Gil Eanes

3º classificado – Associação 20 Km Almeirim

2º classificado – Associação Desportiva Arsenal Canelas

1º classificado – Associação Recreativa Porto Alto