Pedro Bento conta história de superação aos rotários

Esta terça-feira, dia 20 de dezembro, a reunião Rotary com a presença do atleta e treinador dos 20 km de Almeirim Pedro Bento.



A Associação Obrigado Portugal agradeceu publicamente a Pedro Bento pelo seu apoio e iniciativa, através da sua ação de crowdfunding e visita a um dos projetos no Nepal – Campo Esperança. A sua ação de crowdfunding conseguiu angariar 485,20 euros para o Projeto Our Dream Village.

Vale lembrar que o Pedro, natural de Almeirim e técnico superior de desporto, procurou a AOP, em maio de 2016, para propor um crowdfunding destinado aos projetos da AOP. Ele explicou que visitaria o Nepal em novembro para participar da Yack Attack, a mais alta corrida de mountain bike do planeta. Um evento único que, pela primeira vez nos seus 10 anos, teria um representante português (também o primeiro português a tentar chegar aos 5.410m de altitude em bicicleta e numa competição).