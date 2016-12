Foi aprovado, por unanimidade, a nomeação do cocoordenador de segurança e fiscal da ciclovia junto ao novo troço da circular urbana. Este foi mais um procedimento administrativo para que, no início do ano, seja construída a ciclovia entre a Estrada 578 e a Rua Moinho de Vento, na extensão da circular urbana.

Vai também ao mesmo tempo ser colocada a iluminação no troço. Quando isso ficar colocado, fica a faltar apenas o alcatrão na estrada.

Este troço deve ser aberto no primeiro semetre de 2017.