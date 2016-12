Missa por alma de José Augusto Vermelho

Assinalando a passagem do 40º aniversário do seu falecimento em Paris, onde se encontrava exilado. No passado dia 13, pelas 19h. na Igreja Matriz, a Comunidade Católica rezou por sua Alma e eterno descanso na Paz do Senhor. Um tardio agradecimento, pelo seu grande e devotado amor à nossa terra. Lamentamos que nem todos os almeirinenses, sigam o exemplo deste alentejano, que se tornou num almeirinense pelo coração. Algumas ausências na Solenidade, são o reflexo da ingratidão, de quem até mais beneficiou, com a sua vasta obra e dinamismo.

Hermenigildo Marmelo