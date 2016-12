24 famílias de alunos do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim foram contempladas com cabazes de Natal este ano. “Trata-se de uma iniciativa que não teria pernas para andar, não fosse a boa vontade de todos os elementos da comunidade educativa que contribuíram com géneros alimentares e assim enfeitaram a Árvore Solidária deste ano”, descreveu Conceição Pereira, diretora do Agrupamento.