Sugestão da Confraria Gastronómica de Almeirim: Natal almeirinense à mesa

Num concelho onde a oferta gastronómica é muito mais vasta, havia que pugnar pela preservação e mesmo a recuperação dos tradicionais hábitos alimentares locais. Por isso, foi fundada, em maio de 2004, por um grupo de amigos que têm, em comum, o orgulho pela sua terra, a Confraria Gastronómica

de Almeirim. “Tradições de Almeirim – A Culinária”, documento único, com o levantamento do receituário

local, também da autoria de António Cláudio. É do referido livro que se extraíram estas ementas que aqui compõem a proposta da Confraria para a Ceia de Natal e a Ceia de Ano Novo.

Ceia de Natal

Sopa de Grão Com Massa

Caldeirada de Bacalhau à Almeirim

Broas de Almeirim

Receitas

Sopa de Grão com Massa

Ingredientes

Grão ………………………… …3 dl

Água…………………… 2l

Massa de cotovelo…………70 gr

Azeite…………………… …….. 1 dl

1 cebola, 2 dentes de alho, 1 ramo de salsa, sal e pimenta q.b.

Confeção

Demolha-se o grão e coze-se como habitualmente.

Logo que esteja cozido, tempera-se com sal e pimenta e um ramo de salsa. Junta-se a massa para cozer. À parte, leva-se azeite ao lume com a cebola cortada às rodelas. Logo que esteja loura, deita-se no preparado anterior. Pisam-se os alhos e deitam-se na sopa. Ferve para apurar.

Caldeirada de Bacalhau de Almeirim

Ingredientes

4 postas de bacalhau

1 cebola

1 morcela

1 chouriça

1 farinheira

2 tomates

1 couve portuguesa

4 colheres de sopa de azeite

Massa de meada grossa…………200 gr

Batata ………………………… ………400 gr

Sal e pimenta branca q.b.

Confeção

Leva-se um tacho ao lume com água suficiente para a caldeirada, que deve ter uma consistência de caldo. À água junta-se a cebola picada e deixa-se cozer um pouco. Em seguida, juntam-se os enchidos inteiros, exceto a farinheira,

a couve cortada a murro* e deixa-se ferver. Deixar cozer 5 minutos e acrescentar a massa. Cozer mais 15 minutos e colocar as batatas cortadas às rodelas, não muito grossas nem muito finas, o bacalhau cortado aos quadrados e a farinheira espetada com palitos para não rebentar. Quando as batatas estiverem

macias, adiciona-se o azeite, que deve ser de boa qualidade e o tomate. Temperar com a pimenta, deixar cozer o tomate, e a caldeirada

está pronta. Retirar os enchidos, cortar às rodelas e servir. Nos tempos de antanho, esta caldeirada era sempre comida com colher de pau.

*Dá-se o nome de couve cortada a murro à couve, cujas folhas em molho foram seguras numa mão e se foram esmagando e cortando aos bocados, puxando-as e dando-lhes um murro.

Broas de Almeirim

Ingredientes

Pinhões………………….. …………..125 gr

Amêndoas ………………………… ..75 gr

Pão em massa …………………….. 50 gr

Canela ………………………… ………50 gr

Erva-doce………………… …………. 25 gr