Mensagem de natal de nosso Pastor D. Manuel Pelino Domingues, bispo de Santarém

O Natal é, desde as suas origens, um convite à alegria. As expressões do tempo natalício irradiam uma mensagem de festa e de esperança: luz, cânticos, prendas, encontro de familiares e amigos, votos de felicidade. É esta alegria que desejo a todos: às crianças e aos idosos; aos jovens e aos adultos; às famílias que se reúnem e aos que estão sós; aos que têm saúde e aos doentes. Faço minhas as palavras do mensageiro de Deus na noite do nascimento de Jesus: “Anuncio-vos uma grande alegria”.

Nos tempos que vivemos, a alegria é escassa. Todos passamos por experiências de tristeza e de desânimo. Muitos medos nos invadem. Que razões temos para andarmos contentes e felizes? Há um segredo para a alegria: o encontro com Jesus Cristo, a descoberta e a convicção de que Ele caminha connosco. Ao desejar o júbilo natalício, faço votos também para que procuremos ir beber à fonte da alegria para a guardar e partilhar. Que o Natal não apenas uma festa exterior, mas nos leve a renovar e a profundar o encontro com Jesus que nasceu para nós.

Jesus veio ao encontro de todos os homens e fez-se próximo dos mais humildes para nos ensinar a ser próximos uns dos outros, particularmente dos mais vulneráveis. Vamos também ao encontro dos necessitados de amor, de consolação e de ajuda e sejamos para todos mensageiros da fraternidade e da paz. Que o Natal não seja um dia mas uma missão de todos os dias.

Manuel Pelino Domingues, bispo de Santarém