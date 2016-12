III Trail de Almeirim promete juntar atletas de todas as idades

No dia 19 de março de 2017, realiza-se o III Trail de Almeirim – “Rota do vinho e da sopa da pedra”, o qual terá como recinto do evento o Pavilhão da Escola Básica de Fazendas de Almeirim.

O evento com a organização da Secção de Trail Running, da Associação 20KM de Almeirim, começará a partir das 08h00, estando prevista o inicio da primeira competição pelas 09h00 e o términus cerca das 13h00.

A primeira edição deste evento contou com cerca 750 participantes e a segunda edição com mais de 1000 atletas.

Para além da animação já subsequente às provas e caminhada em montanha, a Organização prepara ainda, no recinto diversas atividades que poderão ser desfrutadas, não só pelos participantes, como por todos aqueles que queriam comparecer com a finalidade de apoiar os atletas, estando prevista aula de Zumba, música ao dispor por DJ, diversas bancas de produtos locais e desportivos.

Para os mais novos, a organização disponibilizará ainda serviço de animação infantil, o qual estará a cargo das educadores da “Carochinha”, com um colchão insuflável e ainda uma máquina de pipocas, o qual fará certamente as delícias de todos os presentes.

Esta edição é apadrinhada por Tiago Aires, o qual foi o português melhor classificado no recente Campeonato do Mundo da modalidade e ainda por Geisa Coelho, uma das atletas mais conceituadas da modalidade e criadora do famoso blog “Ela e a Marmita” e promete juntar inúmeros atletas de todas as idades e de vários locais do nosso País.

As inscrições encontram-se a decorrer em http://chrono.pt/event/trail-almeirim/.