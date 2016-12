Almeirim escapa para já a buscas da operação “Punho Cerrado”

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a desenvolver, na manhã desta terça-feira, dia 27 de dezembro uma grande operação que visa crimes económico-financeiros e no exercício ilegal da atividade de segurança privada, nos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria e Coimbra

Ao que O Almeirinense conseguiu apurar, o concelho de Almeirim, não foi ainda comtemplado com a operação denominada “Punho Cerrado”. A operação da PSP contempla a execução de cerca de 50 buscas domiciliárias, o cumprimento de 10 mandados de detenção fora de flagrante delito, bem como a execução de cerca de 20 buscas não domiciliárias a empresas e estabelecimentos de restauração e bebidas.

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Leiria está a desenvolver as buscas desde as 7 horas, numa investigação que já decorria há cerca de dois anos. Esta centra-se no crime de associação criminosa, em crimes económico-financeiros e no exercício ilegal da atividade de segurança privada entre outros.