A Banda Marcial de Almeirim vai reunir em Assembleia Geral, no próximo dia 30 de dezembro, com o objetivo de resolver um problema com vários anos. Desde 2009 que as contas não eram apresentadas.

Os apoios da Câmara Municipal de Almeirim tem estado suspensos e a direção da Banda já tinha sido informada que era necessário regularizar a situação.

A Assembleia começa pelas 20h na Sede da Banda Marcial de Almeirim, junto ao Charcos.