“Sim é um avião que por obra do acaso acabou por passar em frente a lua enquanto a fotografava. Só dei por esta fotografia vários dias depois de a ter tirado!”, explica Ricardo Catarro.

Catarro captou esta imagem em março deste ano e ainda não a tinha publicado (mostrou no máximo a umas 10 pessoas). “Isto deve-se a ter sido a fotografia que me deixou, sem saber o que fazer com ela…”, conclui.