Águas do Ribatejo apoia 5000 famílias com tarifário social

São quase 5000 as famílias que beneficiam dos tarifários sociais com descontos significativos na fatura emitida pela Águas do Ribatejo. A empresa municipal tem critérios generosos para facilitar o acesso aos tarifários dirigidos a famílias com rendimentos mais reduzidos ou com mais de quatro pessoas no agregado familiar. Em 2017, a administração da AR prevê o alargamento dos tarifários sociais a centenas de novos beneficiários.

Os critérios para atribuição contemplam todos os agregados familiares com rendimentos per capita inferiores ao Salário Mínimo Nacional que em 2017 será de 557 euros. Na prática uma família com quatro pessoas no agregado familiar terá direito se o somatório de todos os rendimentos não ultrapassar os 2228 euros. Se a família tiver apenas duas pessoas e o somatório dos rendimentos for inferior a 1114 euros também terá direito e o mesmo acontece a quem vive sozinho e tem um rendimento inferior a 557 euros seja de pensões, rendimentos do trabalho ou outros.

Para requerer os tarifários sociais basta dirigir-se a uma das oito unidades de atendimento da AR e solicitar o formulário que pode também ser obtido no Balcão Eletrónico no site www.aguasdoribatejo.com. Depois terá de juntar a declaração de IRS (ou outra prova de rendimentos para quem está dispensado de preencher a declaração de IRS) e um impresso próprio autenticado pela Junta de Freguesia para confirmação da composição do agregado familiar.

O processo não tem custos para o cliente e a decisão será comunicada até 30 dias após a solicitação se o processo estiver bem instruído.

O tarifário social e o tarifário para famílias numerosas integram a política de responsabilidade social da Águas do Ribatejo refletida num dos tarifários mais económicos da região. Em 2017 não há aumento na componente de abastecimento de água e haverá uma ligeira atualização no saneamento para fazer face à subida dos custos de funcionamento e manutenção dos sistemas de saneamento construídos de raiz ou requalificados nos sete concelhos onde a AR assegura o tratamento das águas residuais. As obras realizadas em sete anos representam investimentos superiores a 120 Milhões de Euros.

Tarifas Especiais

Tarifário Social

Os utilizadores domésticos que auferirem um rendimento “per capita” que não exceda o ordenado mínimo nacional em vigor e não tiverem quaisquer outros tipos de rendimentos, tem acesso ao Tarifário Social.

Documentos a apresentar

Deverá apresentar a declaração de IRS ou, na sua falta justificada, declaração para efeitos de subsídio familiar, ou outro. no quadro da Segurança Social. A residência deverá ser atestada pela Junta de Freguesia.

Tarifário Familiar

Destinado a beneficiar clientes domésticos, com agregados familiares com mais de quatro elementos, através da redução da tarifa variável. Esta redução concretiza-se através do alargamento dos escalões de consumo em função da dimensão do agregado familiar.

Documentos a apresentar

Deverá apresentar a declaração de IRS ou, na sua falta justificada, declaração para efeitos de subsídio familiar, ou outro. no quadro da Segurança Social. A composição e a residência do agregado deverão ser atestadas pela Junta de Freguesia, a indicar no verso, ou. em alternativa, apresentação da Demonstração de Liquidação de IRS dos seus elementos.

Para realizar as operações acima descritas deverá dirigir-se às nossas unidades de atendimento comercial em:

o Unidade de Atendimento de Almeirim – Rua 5 de Outubro, nº 78-A

o Unidade de Atendimento de Alpiarça – Rua Duarte Governo, nº 18

o Unidade de Atendimento de Benavente – Av. Eng.º António Calheiros Lopes, nº 70 RC

o Unidade de Atendimento de Chamusca – Rua Miguel Bombarda, nº 63 B – RC

o Unidade de Atendimento de Coruche – Praça da Liberdade, nº 32

o Unidade de Atendimento de S. Magos – Rua Gaspar Costa ramalho, nº 38

o Unidade de Atendimento de Samora Correia – Avenida Professor Egas Moniz, nº 21

o Unidade de Atendimento de Torres Novas – Avenida 8 de Julho, nº 29

Mais informações no site da AR: http://www.aguasdoribatejo.com/artigo.aspx?lang=pt&id_object=400&name=Contratos

Ou pelos telefone 263509400