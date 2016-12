Visita do Rei a Almeirim

No próximo dia 29, comemorou-se 107 anos, que o último Rei de Portugal visitou Almeirim. Devido às grandes inundações, e sem trabalho nos campos, a população da então vila, vivia momentos difíceis e carências de toda ordem. Ao ter conhecimento, e ainda com o coração, sangrando pela morte do Pai El-Rei D.Carlos e do irmão, o Príncipe Herdeiro do Trono D. Luís Filipe, cobardemente assassinados em Lisboa, o jovem REI DOM MANUEL II, ordenou a viagem para socorrer o seu faminto povo no Ribatejo. E, graças ao seu humano gesto, e às providências que aqui tomou e ordenou, a população de Almeirim e Ribatejo, puderam sobreviver.

