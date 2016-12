Rhefugios Bar festeja 19 anos

Fez, esta quinta-feira, dia 28 de dezembro, 19 anos que surgiu o Rhefugios Bar.

“Quando abracei este projeto nunca me passou pela cabeça que durasse mais do que 3 ou 4 anos. Entrou o coração e com ele a paixão e o amor e fui ficando e de repente passaram-se 19 anos. É uma vida e como tal feita de alegrias e tristezas mas acima de tudo de muita perseverança,sacrifício e honestidade”, descreve Hilário David nas redes sociais.

“Tudo isto não seria possível sozinho e eu sempre tive a sorte de ter ao meu lado pessoas que abraçaram este projeto com o coração até hoje uma família compreensiva e clientes fiéis. Só assim uma casa nocturna pode durar tanto tempo sem perder a personalidade”, conclui o empresário.

O Rhefugios Bar é um espaço de referência e está situado no Parque das Laranjeiras. A festa de aniversário está marcada para o próximo dia 7 de janeiro.