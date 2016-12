Câmara atinge mínimo histórico que é “simplesmente fantástico”

O Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, anunciou que conseguiu terminar o ano de 2016 com um mínimo histórico de dívidas a fornecedores. A CMA deve a fornecedores 4 766,17.

A contabilização foi feita esta sexta-feira dia e diz o autarca que “três anos depois acho que as temos cumprido, nas obras, nas atividades, na proximidade com as pessoas, na gestão. No último dia útil do ano divulgo um número que é simplesmente fantástico, 4.766 euros e 17 cêntimos, este é o valor total das dívidas a fornecedores da Câmara de Almeirim”.

O autarca, à entrada para o último ano de mandato, sublinha que “nunca em 40 anos de Poder Local Democrático foi possível um número destes. Um agradecimento público a uma equipa dedicada e a todos os colaboradores que querem sempre fazer mais e melhor. Fizemos, todos, em conjunto, história. Parabéns!”.