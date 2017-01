Almeirim fora do aviso mas com muita chuva

Seis distritos de Portugal continental estão hoje sob Aviso Amarelo devido à previsão de vento forte, chuva e agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O concelho de Almeirim não está sob qualquer aviso mas terá chuva e vento por vezes forte.

A previsão do IPMA para esta segunda-feira, 2 de janeiro, no concelho de Almeirim, aponta para céu muito nublado com a ocorrência de vento moderado e períodos de chuva ou aguaceiros podendo ser fortes, a partir das 13h desta segunda-feira até às 7h de terça-feira.

Além de Beja, Faro e Coimbra, o IPMA, colocou também os “vizinhos” distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O Aviso Amarelo mantém-se entre as 12h00 e 21h00.

O Aviso Amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.