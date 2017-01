De acordo com a pontuação promovida pelo site rinkhockey.net, numa tabela classificativa que é atualizada anualmente e que tem em conta os resultados de todas as competições, os Seniores Masculinos do Hóquei Clube os Tigres foram a 84.ª melhor equipa do mundo na época 2015/2016.

O Benfica é o líder do ranking. A lista tem 280 clubes.