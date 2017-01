44 infrações detetadas na operação de Ano Novo em Almeirim

O Comando Territorial Santarém levou a efeito um conjunto de operações, no distrito de Santarém, na semana de 26 de dezembro de 2016 a 1 de janeiro de 2017, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. No concelho de Almeirim foram registadas 44 infrações ao código da estrada.

No distrito de Santarém foram detidas 27 pessoas e detetadas 821 infrações ao código da estrada.

Detenções:

27 detidos em flagrante delito: 14 por condução sob o efeito do álcool; Quatro por condução sem habilitação legal; Quatro por tráfico de estupefaciente; Dois por posse de arma branca; Dois por furto de pinhas; Um por captura de aves.

Apreensões:

185 doses de estupefaciente; Duas armas brancas; 300 quilos de pinhas.

Trânsito:

Fiscalização: 821 infrações detetadas, destacando-se: 363 por excesso de velocidade; 39 por falta de iluminação e sinalização; 37 por falta de inspeção periódica obrigatória; 35 por não utilização do cinto de segurança; 30 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 25 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Sinistralidade: 79 acidentes registados, destacando-se: Um morto; Um ferido grave; 19 feridos leves.

Fiscalização Geral:

Seis autos de contraordenação por infrações ambientais.

Ações de sensibilização: 25 de âmbito do comércio seguro; 22 de âmbito do programa idosos em segurança; 12 no âmbito da protecção da floresta – Operação Floresta Segura.