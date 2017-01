Incêndio em garagem danifica carro

Um carro parcialmente destruído é o resultado de um incêndio numa garagem, na rua Padre António Vieira, em Almeirim. O alerta deste fogo foi dado pelas 18h10.

O incêndio terá sido provocado por um curto-circuito no motor do carro que se encontrava estacionado com outros dois na garagem.

Valeu a intervenção rápida de um bombeiro que passava no local para que o incêndio não ganhasse outras proporções. O elemento dos Bombeiros Voluntários de Almeirim ia a caminho do quartel para a chamada da sirene ativada para este incidente.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Almeirim com duas viaturas e oito elementos. A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência.