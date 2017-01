Almeirinense volta a escrever Inspetor Max

Em 2017, a cidade de Setúbal ficará de novo mais segura, com a equipa do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária reforçada com o inspector Max Jr., filho do velho pastor-alemão Max.

Foi assim que foi apresentado o regresso do inspetor Max, quando foi anunciado o regresso aos ecrãs.

Destaque neste regresso para o facto de o almeirinense estar ligado a este facto: Nuno Duarte já tinha escrito a série inicial há 10 anos e voltou a escrever a nova. Existem mais pessoas a escrever, mas cada episódio é escrito por uma pessoa diferente, mas Nuno Duarte é o coordenador.

O inspector Jorge Mendes (interpretado por Fernando Luís) passará a coordenador e Sérgio Calado (Rui Santos) será promovido a inspector-chefe. O primeiro vai casar-se com uma advogada e o segundo divorciar-se de uma médica.

Estas são algumas das novidades da nova temporada da série Inspector Max, apresentada recentemente em Setúbal, e que será produzida pela TVI e pela Coral Europa. Na sessão, os actores simularam uma homenagem ao inspector Jorge Mendes e deram a conhecer as personagens que irão interpretar. A actriz Maura Faial, estreante na equipa, estava genuinamente nervosa ao apresentar-se como Vera Lucas, a “responsável pelo laboratório de investigação”. Já Rita Salema fingiu genuinamente que estava nervosa ao descrever o seu papel de empregada da família Mendes, num momento bem-humorado no Hotel do Sado.