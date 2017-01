Antevisão da temporada tauromáquica de 2017

A realização de um festival taurino, em fevereiro, no Campo Pequeno, com os matadores António João Ferreira e Manuel Dias Gomes, além de quatro cavaleiros, sendo as pegas executadas por uma seleção de forcados com elementos de vários grupos.

Diego Ventura poderá regressar ao Campo Pequeno depois de ter estado ausente duas temporadas. Também “El Juli” poderá regressar no ano das comemorações dos 125 anos da praça – o matador que triunfou forte em 2015 e que toureou precisamente mano-a-mano com Diego Ventura.

Luís Rouxinol vai encerrar com seis toiros na próxima temporada na praça de toiros do Montijo para assinalar os seus 30 anos de alternativa. O acontecimento poderá ocorrer numas das duas corridas programadas para as festas de S. Pedro, tendo já sido anunciado que Diego Ventura poderá integrar um desses dois cartéis.

A monumental Celestino Graça, em Santarém, poderá receber duas ou três corridas de Toiros, durante a próxima Feira do Ribatejo. O empresário João Pedro Bolota pensa renovar a praça, com a presença de grandes figuras da tauromaquia mundial.

A praça de toiros de Coruche poderá receber no próximo dia 17 de agosto um acontecimento “único” em Portugal. Será um mano-a-mano entre Diego Ventura e João Telles Jr. Tal acontecimento terá lugar se Rafael Vilhais for o nosso empresário da praça da capital do Sorraia.

A próxima temporada no Campo Pequeno poderá abrir no próximo dia 6 de abril com um cavaleiro – Maestro João Moura, além do já anunciado Juan José Padilha e outro matador de toiros, provavelmente também uma figura de Espanha, não estando ainda definidos os forcados e a ganadaria.

A praça de Toiros de Salvaterra de Magos vai abrir a sua temporada em maio. Será um concurso de ganadaria luso-espanhol com um toiro “Miura”, além dos Forcados Amadores de Santarém. Será homenageado o prestigiado ganadero João Ramalho, antigo forcado dos Amadores de Santarém.

A castiça praça de toiros da Chamusca poderá receber durante a próxima temporada três corridas de toiros. Duas na semana da Ascensão e outra no início de setembro. Poderão existir algumas surpresas na composição dos cartéis.

A praça de toiros da Moita do Ribatejo, agora na posse do empresário Rafael Vilhais, poderá ter uma feita taurina em setembro, com cartéis de alto nível. Roca Rey, Diego Ventura e Juan José Padilla poderão marcar presença.

A castiça praça de toiros do sitío da Nazaré continua nas mãos do empresário Fernando dos Santos, tendo como objetivo relançar a mesma praça. Durante a época, devem ter lugar várias corridas de toiros onde atuarão as maiores figuras da tauromaquia nacional.

A.J. Madureira