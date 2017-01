Vinhos de Almeirim no ranking de vinhos imperdíveis de 2017

O Clube de Vinhos Portugueses elegeu 63 vinhos para a categoria de bons vinhos portugueses para se provar em 2017, entre eles estão três vinhos da Adega de Almeirim e um da Quinta do Casal branco. O Clube selecionou os melhores vinhos para provar em 2017 dividindo-os em duas categorias, os Vinhos Imperdíveis e os Vinhos para o Quotidiano.

Segundo o autor, Jorge Cipriano, na selecção de Vinhos Imperdíveis a provar em 2017 foram tidos em conta vinhos de qualidade extrema, a diversidade de produtores, bem como as suas regiões, e sempre adequados às diferentes opções gastronómicas. Neste ranking pode encontrar-se o vinho Quinta do Casal Branco Fernão Pires 2015, que está entre os 12 Vinhos Brancos Imperdíveis e ainda nos Vinhos Fortificados está o Varandas Licoroso 2005, da Adega Cooperativa de Almeirim .

Na lista dos Vinhos para o Quotidiano estão os bons vinhos classificados como de boa qualidade, para um consumo mais regular e não tão dispendiosos como os topos de gama e com uma relação qualidade/preço muito interessante. Neste ranking encontram-se o Portas do Tejo Tinto 2013 e o Portas do Tejo Branco 2015

O Clube de Vinhos Portugueses foi fundado em 2009 e é um sítio onde o visitante encontra uma fonte rica de informação sobre vinhos portugueses, seus produtores, as regiões vitivinícolas, novidades, rankings, notas de prova entre muitos outros temas ligado ao mundo do vinho.