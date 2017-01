Almeirim recebe quase 100 mil euros de juros

O Governo vai transferir 78,7 milhões de euros em juros de mora relativos aos últimos 12 anos pagamentos de IMI e IMT. Esse dinheiro estava retido na Autoridade Tributária. Saiba quanto é que o seu município vai encaixar com esta transferência.

Depois de vários anos a amealhar o produto dos juros de mora relativos a atrasos no pagamento dos impostos municipais sobre Imóveis (IMI) e sobre a Transferência Onerosa de Imóveis (IMT), a Autoridade Tributária vai transferir essas receitas para as câmaras.

De acordo com o Governo, se os impostos são municipais, os juros de mora relativos ao seu pagamento também são receitas municipais, pelo que as câmaras vão agora receber essas verbas.As câmaras que mais recebem são aquelas em que o mercado imobiliário exibe maior vitalidade, com Lisboa à cabeça, a encaixar pouco mais de seis milhões de euros.

Almeirim vai receber 96.384,9 euros.



No extremo oposto, o município do Corvo, o menos populoso do país com 430 habitantes, recebe 135 euros e 43 cêntimos.