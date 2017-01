Arranca última fase da transformação do antigo hospital

Começaram esta quinta-feira, dia 5 janeiro, as obras do recreio do Colégio Conde de Sobral.

É a última fase de transformação do antigo hospital e respectiva “cerca” numa unidade para educar as nossas crianças. A obra teve por base o projecto da autoria da arquitecta paisagista Teresa Alfaiate e um concurso que levou à adjudicação à empresa HACL.

“O actual espaço será transformado numa área de recreio onde será mantido o espirito do “Conde Sobral”. Haverá além dos baloiços, uma horta, árvores de fruto e de sombra e sobretudo muitos risos das crianças. Em Setembro toda a população é convidada a (re)conhecer o nosso Colégio”, sublinha a instituição.