O Projeto Missão Pijama da Associação Mundos de Vida começou um ano com muita alegria.

A disponibilidade de todas as famílias do Conde de Sobral proporcionou esse momento, com toda a sua disponibilidade e generosidade conseguimos angariar 908,15€ por esta grande causa.

“A solidariedade é grande quando se acredita que é possível ajudar alguém, quando se acredita que mesmo sem conhecer, faremos alguém feliz. O Conde de Sobral agradece este nobre gesto”, diz a instituição.