Palco móvel inaugurado no presépio vivo

Depois de construir palcos fixos nas localidades que têm habitualmente festas, a Câmara Municipal de Almeirim solicitou a uma empresa de Almeirim que construísse um palco móvel. O palco está feito e vai ser inaugurado esta sexta-feira no Presépio Vivo.

O palco móvel tem oito metros de largura e cinco de profundidade e foi pensado para ser puxado por uma carrinha, duas pessoas e bastam cinco minutos para estar pronto a utilizar.

Já nas Festas a autarquia optou por tasquinhas tipo logo, que são montadas em apenas três dias, em vez das três semanas que eram gastas antes.

O agente impulsionador, a Academia Class 20 convida a comunidade a participar no Presépio Vivo que se realiza pelas 18h00.

Tratar-se-á de uma recriação e dramatização do nascimento de Jesus em vários atos e palcos, começando na Praça Lourenço de Carvalho, passando pelo mercado no CRIAL, até ao Jardim da Republica. Durante este percurso contar-se-á com a aparição das estrelas guias, dos esperados reis magos e a presença do famoso Rei Herodes. Está prevista a inauguração do palco móvel, recentemente adquirido pela Câmara Municipal de Almeirim para receber o presépio, animais e coros de Natal. Por fim, será servido um jantar convívio a quem levar um traje alusivo à época.

O objectivo destas parcerias têm como objectivo pôr este evento no mapa, tendo em conta a posição estratégica de Almeirim, aliando o envolvimento de toda a comunidade e quem sabe, de alguns forasteiros. Participam também nesta iniciativa, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Almeirim, o Agrupamento de Escolas de Almeirim, a CAAF, O CRIAL, o ATL “Os Conquistadores”, a MovAlmeirim, o restaurante “O Minhoto”, a USAL, a escola de equitação o “Dom Pequenote”, entre outros que se aguardam pela respetiva confirmação.

Ainda neste dia atuará, no cine teatro, o coro juvenil e misto de Fazendas de Almeirim, no final da dramatização.