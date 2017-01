Morreu Mário Soares. Ex-Presidente recordado também em Almeirim

O antigo Presidente da República estava internado, desde dia 13 de dezembro, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa. Morreu hoje, aos 92 anos.

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, diz que “o meu primeiro contacto com a política foi no inverno de 1985/86 nas famosas presidenciais em que Soares concorreu contra Freitas do Amaral. Tinha 11 anos. Recordo estar na rua com o meu pai e ouvir “discussões” apaixonadas de apoiantes de e de outro lado”.

O autarca lembra ainda que tem memórias do famoso slogan “Soares é fixe”, mas admite também que “nem sempre concordei com as suas posições mas a verdade é que se Portugal é hoje uma democracia o deve muito, mas mesmo muito a este homem, sobretudo pelo que se passou depois de 1974. Primeiro presidente não militar da democracia Mario Soares consolidou aquilo que hoje damos por garantido. Ao Joao, à Isabel Soares e a toda a família os meus sentimentos. Obrigado Dr Soares, por tudo”.