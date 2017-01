Tigres foge aos lugares de descida

André Raposo marcou os dois golos da vitória do HC Tigres na jornada número 11 do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Zona Sul. O jogo com o Oeiras realizou-se este sábado, dia 7, em Almeirim.

Esta foi a terceira vitória da equipa de Rui Oliveira que assim soma 11 pontos, mais três que o Biblioteca que está abaixo da zona de descida.