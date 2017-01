Fazendense e Benfica começam ano a ganhar. U. Almeirim perde em Torres Novas

Duas das três equipas do concelho de Almeirim entraram no novo a ganhar perante os seus adversários, em jogos a contar para o Campeonato Distrital de Santarém.

O Fazendense e União de Almeirim tiveram sortes diferentes nos encontros da 15ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª divisão de Santarém. O Fazendense ganhou frente ao Pego por uma bola a zero, o golo foi apontado por Tiaguinho já aos 95 min da partida. A equipa da cidade de Almeirim perdeu pela vantagem mínima (1-0) frente ao Torres Novas.

O Fazendense segue em quinto lugar com 25 pontos e o União está na oitava posição com 21 pontos.

No Campeonato Distrital da 2ª divisão série B, o Benfica do Ribatejo voltou a vencer à jornada 11, desta feita frente ao Porto Alto. A equipa segue agora na segunda posição da tabela classificativa com 21 pontos, apenas a um do primeiro classificado.