Almeirinenses: Heróis da Fruta

A Escola dos Charcos recebeu, no dia 6, uma iniciativa de uma forma participada e colaborativa. No âmbito do projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável», os diferentes parceiros: Câmara Municipal, Associação de Pais e Compal proporcionaram aos alunos um lanche diferente em que a fruta foi rainha.

“Esta iniciativa insere-se no programa “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, o maior programa gratuito de educação para a saúde em Portugal, concebido especificamente para motivar as crianças entre os 2 e os 10 anos a adotar e manter hábitos saudáveis na sua rotina diária”, diz Pedro Ribeiro