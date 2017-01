João Vasco Borges no Top 9 de Portugal

João Vasco Borges ficou no top 9, de Portugal, no concurso #dontsnapshot promovido pela marca de telemóveis Huawei. O concurso decorreu de 17 de outubro a 17 de dezembro e através do Instagram e Facebook os participantes tinham de partilhar uma foto com a hastag #dontsnapshot para validar a participação.

João Borges foi um dos nove selecionados para a Derradeira Sessão Fotográfica com uma foto tirada com projetor de imagem, com várias cores refletidas no rosto da filha de apenas quatro anos. A decisão ficou conhecida no passado dia 27 de dezembro e foi decidida por juízes da Vogue e da GQ. “Você é claramente um talento a manter debaixo de olho”, conclui a marca.

Entre os nove finalistas nacionais, um vencedor será escolhido e vai acompanhar os outros vencedores de outros países europeus numa viagem a Pequim e Shenzhen, com todas as despesas pagas.