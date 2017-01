Presépios de fazer para o trânsito em Fazendas de Almeirim

Em Fazendas de Almeirim há dois presépios de fazer parar o trânsito. Os proprietários investem muitas horas e dedicação para expor a quem passa as autenticas obras de arte que têm tido cada vez mais visitantes.

O presépio tem tradições muito antigas e enraizadas nos costumes populares, sendo montado no início do Advento sem a figura do Menino Jesus que só é colocada na noite de Natal, depois da Missa do Galo. Tradicionalmente, é perto do presépio que são colocados os presentes que são distribuídos depois de se colocar a imagem do Menino Jesus.

Aqui essa tradição não se cumpre, nem mesmo é desmontado logo a seguir ao Dia de Reis.