No próximo dia 21 de janeiro, o humorista Fernando Rocha vai atuar no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. O espectáculo do artista nortenho começa pelas 21h30.

No dia 28 de janeiro, também pelas 21h30, é a vez de Rita Guerra atuar no Cine-Teatro de Almeirim.

Os bilhetes custam 10 euros e estão à venda na Câmara Municipal de Almeirim e nos CTT.