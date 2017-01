Almeirinense integra elenco de um dos maiores sucessos do teatro

A peça “Amália — o Musical”, de Filipe la Feria, que também encena, regressa ao palco do Teatro Politeama, em Lisboa, no dia 9 fevereiro, anunciaram as Produções La Feria e com uma almeirinense no elenco. Sara Madeira faz fazer parte do elenco, anunciou nas redes sociais, mostrando o guião do musical e escrevendo apenas: “Próximos meses”.

“Atendendo a centenas de pedidos, o Teatro Politeama vai pôr de novo em cena ‘Amália – o Musical’ no próximo mês de janeiro”, lê-se no comunicado divulgado ainda no final do ano de 2016.

“Amália — o Musical”, protagonizado por Alexandra, no papel de Amália Rodrigues, estreou em finais de 1999 no Casino do Funchal, na ilha da Madeira. Em seguida a peça esteve em cena no Teatro Politeama e no S. Luiz, em Lisboa, bem como no Auditório do Casino Estoril, entre outras salas como a do Zenith, em Paris.

Em “seis anos em cena com 1.375 representações”, a peça registou “mais de três milhões de espetadores”, segundo a mesma fonte.

“‘Amália – o Musical’ de Filipe La Féria, foi uma das últimas vontades de Amália Rodrigues que em 1998 manifestou ao encenador o desejo de ver a sua vida num grande musical. Em 1999 o musical subiu a cena no Casino do Funchal tornando-se no maior sucesso de sempre a nível nacional e internacional do espetáculo em Portugal que, só em Paris teve cinquenta mil espectadores na sua apresentação no Zenith, percorrendo todas as capitais francesas e suíças e ultrapassando todos os recordes de audiências”, segundo a mesma fonte.

A “nova versão terá a participação de todo o elenco original”, entre eles, Alexandra, Anabela, Liana, Carlos Quintas e Tiago Diogo. Um elenco com “mais de 50 fadistas, atores, bailarinos e músicos”, remata o teatro.

Seja um dos primeiros a assistir a esta nova versão de um grande espectáculo, reserve já o seu lugar através dos números 213 405 700 ou 964 409 036.