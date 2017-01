Conheça o calendário anual do GDBSCA

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho de Almeirim (GDBSCA) tem agendadas seis recolhas de sangue em 2017, no parque das Laranjeiras e no quartel do Bombeiros Voluntários de Almeirim.

A Unidade Móvel do Instituto Português do Sangue (IPS) vai estar no parque das Laranjeiras nos dias 18 de janeiro, 17 de maio e a 20 de setembro. A recolha no quartel do Bombeiros de Almeirim acontece a 19 de março, 23 de julho e a 26 de novembro.

Para mais informações aceda ao site do GDBSCA: www.gdbsca.blogspot.pt