O oitavo encontro dos Reis do Footkart realiza-se no próximo fim de semana (dias 14 e 15 de janeiro) no campo de futebol 7 junto ao pavilhão Aalfredo Bento Calado no dia 14 e no campo de futebol 11 junto às piscinas nos dias 14 e 15.

A entrega de troféus está marcada para as 12h20m e pelas 18h15m em ambos os dias no campo de futebol 11 e no mesmo horário no campo de futebol 7 no dia 14.