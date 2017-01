Almeirim cresceu 16% em exportações entre 2013 e 2015

A maioria dos municípios portugueses reforçou a sua componente exportadora nos últimos três anos. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao período entre 2013 e 2015, houve 185 concelhos que melhoraram a sua performance na venda de bens ao exterior. As principais subidas foram registadas em municípios do interior. O concelho de Almeirim aumentou mais de 16% as suas exportações, no período que coincide com o atual mandato autárquico.

O concelho almeirinense viu as exportações crescerem 16,4%, passando de 17 milhões de euros em 2013 para 20 milhões de euros em 2015. Almeirim está entre os 11 municípios do distrito de Santarém que cresceram entre 2013 e 2015 em termos de exportações.

Olhando para as regiões de País nota-se que o Alentejo surge entre as regiões mais dinâmicas, com um crescimento de 4,2% em 2015 face a 2013. O Norte continua a ser o motor exportador do país, tendo crescido 12,3%. Já a Área Metropolitana de Lisboa viu o volume de vendas cair 5,4% no mesmo período, enquanto a do Porto cresce 9,9%.

Os dados das exportações de bens de 2015 são os mais recentes a serem disponibilizados pelo INE e foram divulgados no final do ano passado. A nível nacional, em 2015, as exportações cresceram 5,3% face ao ano anterior. Em 2016, a performance foi mais humilde: até novembro, a variação acumulada do ano havia estagnado nos 0%. Para 2017, as empresas perspetivam um aumento das exportações de 5,3%.

Com Jornal de Negócios e INE