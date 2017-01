Futalmeirim faz história e lança segunda edição de O Penas

Domingo, é mais um dia que ficará na história do Futalmeirim. O primeiro jogo oficial de uma equipa de Juvenis femininos.



“Será o primeiro de muitos, de alegrias, tristezas, de vitórias, derrotas, mas sobretudo, de amizade, de união, de serem uma EQUIPA”, diz o clube numa nota enviada ao nosso jornal. Este primeiro jogo está agendado para as 17h30 de dia 15 nas Fazendas de Almeirim. Pedro Guedelha é o treinador da equipa almeirinense.Entretanto, o clube anunciou também que no dia 28 de maio vai realizar a 2.ª edição do Torneio O Penas.