CMA cria gabinete de promoção ao sucesso escolar

A Câmara Municipal de Almeirim iniciou o ano civil com a criação de um gabinete de promoção do sucesso escolar. Através da mobilidade foi recrutar uma técnica especificamente para essa função e, nos primeiros dias de 2017, fez a primeira reunião com os vários parceiros indispensáveis aos bons resultados académicos dos jovens do concelho.

A criação deste gabinete, que terá dependência direta do Presidente de Câmara, foi feita porque Pedro Ribeiro entende que esta é a forma da autarquia contribuir para a promoção da articulação entre as várias entidades que estão ligadas ao universo escolar, tais como, agrupamentos, câmara, CPCJ, entre outras.

Recorde-se que as escolas estabeleceram metas de sucesso e que dependentes disso podem vir a receber fundos comunitários, sendo este gabinete considerado muito importante para o cumprir desses objetivos.

“A educação é fundamental em qualquer sociedade evoluída e a aposta numa escola pública de qualidade um investimento no futuro. Estou certo que os resultados vão melhorar com o contributo e empenho de todos”, chegou a escrever Pedro Ribeiro nas redes sociais a propósito deste tema.

Pelo que o nosso jornal apurou, Almeirim foi a primeira Câmara da Comunidade a avançar para a criação de um gabinete destes e a funcionar desta forma.