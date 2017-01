Nova vaga de frio leva Almeirim aos zero graus

Após a passagem da superfície frontal fria durante a noite de 12 para 13 de Janeiro, estabelece-se uma corrente de norte que transporta uma massa de ar frio, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Assim, prevê-se uma descida de temperatura, em especial da mínima, nos dias 13 e 14.

Entre dia 14 e o meio da próxima semana as temperaturas mínimas deverão variar entre 0 e 4ºC no concelho de Almeirim. As temperaturas máximas também deverão registar uma pequena descida, variando entre 11 e 15ºC, sendo um pouco inferiores nas terras altas das regiões Norte e Centro.

A partir do meio da próxima semana existe uma tendência para uma nova descida de temperatura. Segundo o IPMA no final da próxima semana os termómetros vão registar temperaturas negativas em Almeirim.