A Câmara Municipal de Almeirim vai avançar para a substituição do piso na parte exterior das piscinas. A obra custa perto de 20.000 euros e justifica-se com o facto do equipamento fazer já 20 anos em 2017.

O nosso jornal sabe que é intenção fazer uma requalificação mais profunda e deverá em breve ser feito um projeto nesse sentido. As piscinas de Almeirim foram inauguradas em 1997 por Antonio Guterres.