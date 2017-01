A GNR de Almeirim volta a ter patrulhas a cavalo e não só em dias de mercado mensal.

No final de 2016 esse tipo de policiamento tinha sido adoptado para reforçar as patrulhas no mercado mensal, mas o nosso jornal sabe que para 2017 está previsto que existam militares a cavalo também noutros dias.

Este sábado, dia 14, os militares estavam a fazer patrulhamento no parque da zona norte a cavalo.