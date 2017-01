Torneio dos Reis junta mais de 500 pessoas em Almeirim

Hoje e amanhã realiza-se a segunda maior atividade do Footkart em termos de formação desportiva ao nível do futebol.

Estamos a falar de 35 equipas que irão representar 32 clubes diferentes de todo o País. Falamos de cerca de 550 intervenientes diretos na realização de um número muito grande de jogos que se realizam no campo de futebol 7 (junto ao pavilhão Alfredo Calado) e no campo de futebol 11 (junto às piscinas).

O VII Encontro dos Reis realiza-se na paragem dos campeonatos distritais para formação dos árbitros e aproveitando assim esse espaço temporal para a concretização de torneios em seis escalões diferentes: Sub7, Sub8, Sub9, Sub10, Sub11 e Sub12.

“Cumulativamente o Footkart proporciona aos nossos pais a oportunidade para amealhar um grande ajuda monetária com a exploração dos bares para a participação das equipas no torneio de final de época em Vila Real de Santo António – COPA DO GUADIANA . Pelo que o Footkart convida todas as pessoas a passarem pelos campos de futebol em que se realizam os jogos e assim ajudarem os nossos grandiosos jogadores”, disse Vasco Carvalho a O Almeirinense.

O clube agradece ainda “à autarquia, bombeiros voluntários de Almeirim e empresas que nos ajudam na concretização de mais uma edição do Encontro dos Reis”.