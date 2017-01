Frederico Neves Campeão Regional pela sexta vez consecutiva

Frederico Neves foi esta tarde de domingo, dia 15 de janeiro, Campeão Regional Zona Sul, Sub20, pela sexta vez consecutiva. A prova é disputada em três fases, sendo esta última disputada a quatro num sistema de todos contra todos em duas mãos.

Nesta última fase do campeonato foi disputado até à última jornada, taco a taco com o Sporting, tendo o SL Benfica obrigatoriamente que ganhar à AD Oeiras, o que acabou por se verificar, com o resultado final a ficar fixado em 12 – 1. O Frederico entrou de início, marcou o segundo golo da equipa encarnada ficando depois com funções mais defensivas por forma a garantir o resultado.

Frederico Neves irá disputar agora o Campeonato Nacional, que terá início já em Fevereiro.