União vence enquanto Fazendense e Benfica saem derrotados

Na 16ª jornada da 1ª Divisão do Campeonato Distrital da AFS as duas equipas de Almeirim tiveram sortes diferentes. O União de Almeirim venceu em casa por duas bolas a uma o Samora Correia, com golos apontados por Lucas e Capeto.

O Fazendense deslocou-se ao Cartaxo para sofrer uma derrota por 2-1. O golo da equipa de Fazendas de Almeirim foi apontado por Marcelo.

Na série B da 2ª Divisão do Campeonato Distrital da AFS, a equipa de Benfica do Ribatejo entrou na 16ª jornada com uma derrota por três bolas a uma frente ao Moçarriense. O golo do Benfica do Ribatejo foi marcado por Rui Minhoto.

O União de Almeirim segue no 7º lugar da tabela com 24 pontos, menos um que o Fazendense que se encontra na 6ª posição.

O Benfica do Ribatejo, depois desta derrota desce para o 3º lugar com 21 pontos.