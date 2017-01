Escola e alunos distinguidos

Dois eventos festivos marcaram o final deste 1º período no Agrupamento de Escolas de Almeirim.

No dia 28 de novembro, a sua escola sede, a Escola Secundária da Marquesa de Alorna, celebrou 30 anos de funcionamento. Realizou-se uma cerimónia simples, mas marcante, para comemorar este aniversário. Estiveram presentes atuais e antigos elementos da escola, já aposentados, bem como elementos da autarquia, associação de pais e outros convidados.

O Diretor José Carreira, enalteceu este estabelecimento de ensino e reafirmou a vontade de dar resposta a todos os alunos do Concelho de Almeirim, desde o pré-escolar até ao final do Ensino Secundário. O Vereador da Cultura, Eurico Henriques, relatou pormenores muitíssimo interessantes que estiveram na génese da formação da ESMA, testemunhando o seu agrado pelo serviço prestado por esta escola às suas três filhas até à entrada na Universidade.

Foram homenageados docentes, não docentes e alunos, sendo, no final, descerrada uma placa evocativa.

A animação esteve a cargo das Professoras Ana Salema e Helena Heleno com os alunos do Clube de Artes. No átrio da Biblioteca, foi inaugurada e ainda está a decorrer uma exposição com imagens que nos permitem visualizar alguns momentos marcantes da história da escola.

No dia 2 de dezembro, realizou-se a “III Gala do AE Almeirim – Premiar o mérito!”

Espetáculo em duas sessões, no Cine-teatro de Almeirim, cedido gentilmente pela Autarquia, para permitir a presença do maior número de pessoas.

Foram premiados cerca de 200 alunos que se destacaram pelo aproveitamento, através da atribuição de diplomas de Quadro de Excelência e Menção Honrosa e comportamento, através do Quadro de Valor. Este ano foram também premiados alunos com diploma de quadro de mérito desportivo, pelos excelentes resultados obtidos no Desporto Escolar a nível nacional.

De referir o elevado número de alunos que estiveram presentes para conviver e receber o seu diploma de conclusão de Secundário. Prova do excelente ambiente vivido na Escola. Eles são os fiéis depositários de um prémio que resulta do seu empenho e dedicação, mas também é fruto do trabalho dos docentes, bem como do importantíssimo apoio firme das famílias. O Agrupamento agradece a todos o empenho e também a confiança nele, depositada.

O Almeirinense falou com Maria Clara Rodrigues, uma das alunos distinguidas que até recupera ainda de um acidente grave, que disse estar “muito feliz por conseguir atingiu bons resultados , quer nas notas como também comportamento na avaliação que os meus colegas fizeram. ”

A Maria quer ser eurodeputada, mas antes disso pretende tirar o curso de direito.