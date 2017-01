Frio de bater o dente: Temperaturas baixam ainda mais

As temperaturas vão descer entre quatro e nove graus Celsius a partir de quarta-feira, em Portugal continental, devido a uma massa de ar mais fria e seca.

O concelho de Almeirim está, tal como todo o território, em aviso amarelo devido a temperaturas baixas.

Para quarta-feira, dia 18, a temperatura máxima é de 10 e a miníma de um grau. Na quina-feira, dia 19, a temperatura máxima é de 11 e a miníma de um grau negativo.

Na sexta-feira, dia 20, a temperatura máxima é de 13 e a miníma de dois graus negativos. A partir de sábado haverá uma ligeira subida das minimas, com zero graus no sábado e um no domingo.