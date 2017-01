Pintor almeirinense expõe na Galeria Monumental

José David expõe de 7 de janeiro a 18 de fevereiro na Galeria Monumental em Lisboa. A galeria está no Campo dos Mártires da Pátria, 101, e as obras do pintor almeirinense podem ser vistas na Sala 2.

A Galeria Monumental iniciou a sua actividade em 1986 e está vocacionada para a divulgação da arte contemporânea nacional e internacional. Mantém uma actividade regular, com cerca de 7 exposições anuais no âmbito das artes plásticas (escultura, pintura, video, fotografia, instalações, etc.) e, outros eventos culturais (música, dança, teatro, etc.).